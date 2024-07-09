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Британская Палата общин нового созыва приступила к работе и переизбрала спикера

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Члены британской Палаты представителей нового созыва во вторник приступили к работе и переизбрали сэра Линдси Хойла спикером, сообщает во вторник телеканал Sky News.

Накануне своего избрания Хойл выступил перед британским парламентом. Он выразил готовность остаться спикером палаты общин. Хойл также вспомнил события, с которыми столкнулся на посту спикера: в частности, кончину королевы Елизаветы II, коронацию ее сына Карла III.

Палата общин провела первое заседание с момента состоявшихся 4 июля всеобщих выборов. Лейбористы по итогам выборов получили большинство в Палате общин Великобритании, набрав 412 из 650 мест. Консервативной партии, которая находилась у власти около 14 лет, удалось обеспечить себе лишь 121 место.

Хойл является спикером Палаты общин с 2019 года.

Великобритания
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