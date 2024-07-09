Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. б/с

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. б/с до 102,91 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Так, теперь, по оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть составил 101,8 млн б/с (июньская оценка - 101,9 млн б/с), в 2024 году будет равняться 102,91 млн б/с (ранее - 102,98 млн б/с), в 2025 году - 104,68 млн б/с (против 104,54 в июне).

Таким образом, ведомство ожидает, что в 2024 году рост спроса составит 1,11 млн б/с при предыдущей оценке в 1,1 млн б/с. В 2025 году увеличение спроса на ЖУВ ускорится до 1,77 млн б/с (прогноз июня - 1,53 млн б/с).