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В ХАМАС отвергли сообщения о готовности к сделке с Израилем, не обеспечивающей прекращение огня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В ХАМАС назвали неверными сообщения о том, что они согласны на сделку с Израилем по заложникам, которая не обеспечит "всеобъемлющего прекращения огня". Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на это палестинское движение.

В группировке добавили, что еще одно основополагающее требование для такого соглашения – это "полный вывод войск из сектора Газа".

В ХАМАС указали, комментируя запланированные на среду переговоры в Дохе, что Израиль хочет обсуждать только освобождение заложников, тогда как группировка "хочет всеобъемлющие переговоры".

В Израиле же продолжают настаивать на том, что не намерены прекращать боевые действия в секторе Газа, пока не достигнут всех поставленных целей, в том числе полного уничтожения ХАМАС как военного и руководящего органа анклава.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные возвращаются в некоторые места в анклаве для их повторной зачистки от неприятеля, в том числе в городе Газа, где палестинские боевики смогли провести перегруппировку.

ХАМАС Израиль сектор Газа
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