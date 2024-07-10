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BMW увеличила продажи электромобилей в I полугодии на 34%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) увеличил продажи электромобилей в первом полугодии 2024 года на 34,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 179,557 тыс. единиц.

В целом продажи электромобилей BMW Group (включая бренды MINI и Rolls-Royce) в январе-июне выросли на 24,6% до 190,622 тыс. единиц, говорится в пресс-релизе BMW.

Реализация автомобилей группы в целом в первом полугодии уменьшилась на 0,1% до 1,213 млн единиц. Продажи бренда BMW повысились на 2,3% до 1,096 млн автомобилей, бренда MINI – снизились на 18,7% до 114,054 тыс. единиц, Rolls-Royce – уменьшились на 11,4% до 2,819 тыс.

Акции BMW теряют в цене 0,8% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13,7%.

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