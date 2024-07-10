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В центре Кишинева застрелили лидера международной преступной группировки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, которого застрелили в центре Кишинева в среду днем, оказался лидером международной преступной группировки из Великобритании. Об этом пишут молдавские расследовательские издания со ссылкой на свои источники в полиции.

По данным источников, речь идет о гражданине Турции, 41-летнем Иззете Эрене. Он был лидером банды "Тоттенхэм Тюркс", которая орудовала в Лондоне. Его банда долгое время враждовала с конкурирующей "Хакни Тюркс". Этот спор привел к многочисленным перестрелкам и убийствам с 2009 года в Великобритании и в Турции.

В 2015 году Эрен был арестован после того, как его поймали во время совершения преступления на севере Лондона. При нем был автомат и пистолет. В Лондоне он был приговорен к 21 году лишения свободы за преступление с применением огнестрельного оружия, повлекшее за собой гибель двух полицейских. Были предприняты попытки вытащить Эрена из полицейского фургона, когда два месяца спустя его перевозили из тюрьмы в Королевский суд Вуд-Грин. Полиции тогда удалось сорвать эти планы.

В августе 2019 года Эрена перевели в турецкую тюрьму, откуда он сбежал через месяц. По данным английских СМИ, Эрен также разыскивается в Турции за убийство.

Изет Эрен был под наблюдением молдавской полиции, которая вела переговоры о его экстрадиции.

Как сообщалось, в среду днем иностранец был застрелен в Кишиневе. Согласно сообщению, происшествие произошло около 11 часов утра в микрорайоне Рышкановка Кишинева. Мужчина, ехавший на арендованном электросамокате, несколько раз выстрелил в иностранца, который сидел на террасе кафе. От полученных ранений пострадавший скончался.

Кишинев Молдавия
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