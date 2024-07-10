BMW отзовет 394 тыс. автомобилей в США из-за возможных проблем с подушками безопасности

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Bayerische Motoren Werke AG (BMW) отзывает более 394 тыс. автомобилей в США для устранения возможных проблем с насосами подушек безопасности.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с 2006 по 2012 год.

Как говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), 394,029 тыс. автомобилей BMW 3-й серии могут иметь неисправные подушки безопасности со стороны водителя и переднего пассажира.

Регулятор отмечает, что есть угроза разрыва устройства надува во время срабатывания подушек безопасности.

"В случае разрыва устройства металлические фрагменты могут пройти через материал подушки безопасности, что может привести к травмам или смерти пассажиров автомобиля", - говорится в заявлении NHTSA.

Акции BMW прибавляют в цене 2,1% в ходе торгов в среду.