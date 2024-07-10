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Грузовой корабль "Прогресс МС-28" отправится к МКС 15 августа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-28" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 15 августа, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

Запуск состоится с 31-й площадки космодрома Байконур.

Отмечается, что сегодня в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома специалисты "Роскосмоса" выполнили пневмовакуумные испытания корабля.

"Автоматизированный контроль герметичности отсеков и бортовых систем "Прогресса МС-28" прошел без замечаний", - сообщили в госкорпорации.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

МКС Роскосмос Прогресс МС-28
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