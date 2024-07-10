Саммит НАТО решил создать специальную службу для Украины по оказанию помощи и обучению

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидеры государств НАТО объявили в декларации саммита в Вашингтоне в среду, что принято решение создать Службу помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU) для координации поставок военной техники и подготовки личного состава.

Как отмечается в документе, цель этой службы - "поставить помощь Украине в области безопасности на прочную основу, гарантируя расширенную, предсказуемую и последовательную поддержку".

NSATU, которая будет действовать в государствах-союзниках, "будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН" и "не сделает, согласно международному праву, НАТО стороной конфликта".

В декларации саммита сказано, что новая служба "будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с НАТО".

Решено также продвигать создание Совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО-Украина (JATEC), "важной основы практического сотрудничества" и "повышения оперативной совместимости Украины с НАТО", говорится в документе.