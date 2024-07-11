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В НАТО подготовят к следующему саммиту рекомендации по стратегии в отношении РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - НАТО подготовит к следующему саммиту лидеров альянса перечень рекомендаций по стратегии в отношении России, говорится в заявлении участников саммита НАТО в Вашингтоне.

"Мы твердо намерены сдерживать и реагировать на агрессивные действия России. Мы готовы противостоять ее дестабилизирующим действия в отношении НАТО и стран-членов альянса. К следующему саммиту мы подготовим рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России, с учетом меняющихся реалий в сфере безопасности", - отмечается в нем.

НАТО Вашингтон
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