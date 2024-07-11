Фондовый рынок США вырос

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили рекордные максимумы вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

Поддержку рынку оказывают растущие ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики, и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла не разубедили их в этом.

Сигналы ослабления рынка труда США и экономики в целом дают инвесторам надежду на то, что "Федрезерв опустит ставку пару раз в этом году, и может быть, три раза до конца января", отмечает главный инвестиционный директор Wealth Consulting Group Джим Уорден, слова которого приводит Market Watch.

Пауэлл, выступивший в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что видит прогресс в замедлении инфляции. Он отметил, однако, что у него нет достаточной уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю ФРС в 2%.

Днем ранее Пауэлл, представивший доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената, сказал, что Федрезерву нужно больше подтверждений спада инфляции, чтобы приступить к снижению ставки. При этом он отметил, что затягивание со смягчением политики может излишне ограничить экономическую активность в США.

"Ключевой вывод из выступлений Пауэлла - это то, что оценка Федрезервом баланса рисков в экономике изменилась таким образом, что в случае ее подтверждения дальнейшими статданными ФРС снизит ставку в сентябре", - отмечает аналитик Evercore ISI Кришна Гуха.

В четверг будут опубликованы июньские данные о динамике потребительских цен в США, которые дадут трейдерам новые сигналы относительно возможных сроков смягчения политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает замедление инфляции в Штатах до 3,1% в годовом выражении с майских 3,3%.

Котировки акций крупных IT-компаний показали уверенный рост по итогам торгов. Капитализация Advanced Micro Devices Inc. (AMD), объявившей о покупке финской Silo AI, увеличилась на 3,9%. AMD заплатит $665 млн за покупку одного из крупнейших в Европе поставщиков технологий искусственного интеллекта.

Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 2,7%, Micron Technology - на 4%, Apple Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Alphabet Inc. - на 1,2%.

Акции Tesla Inc. подорожали на 0,4%, завершив в плюсе 11-ю сессию подряд. За 10 предыдущих сессий стоимость бумаг компании увеличилась на 44%.

Капитализация Honeywell International повысилась на 1,9%. В среду компания объявила о покупке подразделения Air Products & Chemicals Inc. по выпуску оборудования для СПГ-сектора за $1,81 млрд.

Бумаги Air Products подорожали на 0,4%.

Акции 3M Co. выросли в цене на 2%. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Мониш Патолавала покинет свой пост 31 июля текущего года. Патолавала, занимающий должность CFO в 3M с 2020 года, уходит из компании спустя всего два месяца после того, как главный исполнительный директор Майк Роман занял свою должность.

Рыночная стоимость Intuit Inc., разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов, опустилась на 2,6%. Компания заявила о намерении сократить порядка 10% рабочих мест, чтобы снизить расходы и направить больше инвестиций на развитие направления генеративного искусственного интеллекта.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 429,39 пункта (1,09%) и составил 39721,36 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 56,93 пункта (1,02%) - до 5633,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 218,16 пункта (1,18%) и составил 18647,45 пункта.