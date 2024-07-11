Румыния, Греция и Болгария создадут коридор для переброски войск на восточный фланг НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны Румынии, Греции и Болгарии подписали соглашение о намерении создать коридор для быстрого перемещения военнослужащих и вооружений на восточный фланг НАТО, сообщается на сайте министерства обороны Румынии в четверг.

"Проект нацелен на усиление транспортных коридоров посредством создания конкретных маршрутов между участвующими государствами для соответствия требованиям военной мобильности", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что это снизит уровень бюрократии в мирное время и максимально увеличит эффективность в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Документ был подписан во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Западные СМИ отмечают, что в условиях кризиса на Украине НАТО и ЕС стали стремиться обеспечить возможность быстрой переброски войск на восточный фланг.