Папа римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск дал аудиенцию главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Антонию, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на Зал печати Святого престола.

По его данным, аудиенция состоялась в четверг вечером.

Причина и содержание встречи пока не оглашаются.

Секретарь Святого престола Пьетро Паролин в свою очередь сообщил, что встреча прошла в рамках рабочих отношений двух церквей.