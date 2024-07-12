Мэрия Парижа признала воду Сены пригодной для олимпийских соревнований

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По информации мэрии Парижа, вода в реке Сена соответствовала стандартам для плавания спортсменов "десять или одиннадцать" дней из последних двенадцати, что является удовлетворительным результатом.

"Надеемся, что дела пойдут немного лучше, никаких опасений относительно возможного проведения соревнований, которые состоятся, нет", - заявил в пятницу каналу RFI заместитель мэра Парижа, ответственный за работу, связанную с проведением Олимпийских игр, Пьер Рамадан.

С начала лета из-за неудовлетворительного качества воды сохранялась обеспокоенность относительно возможности проведения на Сене олимпийских заплывов по программам марафонского плавания и триатлона.

"Я не говорю вам, что мы очень спокойны, учитывая погоду, но у нас нет опасений по поводу возможности проведения соревнований в назначенный срок", - сказал заместитель мэра.

При этом он оговорился, что в случае необходимости состязания пройдут "с корректировкой".

В случае интенсивных осадков неочищенная вода - смесь дождевых и сточных вод - может попадать в реку, и для предотвращения этого явления перед Олимпиадой были созданы специальные удерживающие сооружения. Если они окажутся недостаточными, предусмотрен план Б, который заключается в том, чтобы отложить соревнования на несколько дней. В крайнем случае, они могут быть перенесены на олимпийский открытый водный стадион в Вэр-сюр-Марн в 20 км от Парижа. Об этом сообщил председатель оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге.

Тем временем мэр Парижа Анн Идальго намерена на собственном примере подтвердить качество воды в реке, искупавшись в Сене 17 июля неподалеку от здания мэрии.

Летняя Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.