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Словакия договорилась о покупке СПГ из США через Литву и Польшу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Компания ZSE (работает на рынке через дочерние ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika) - второй по величине поставщик природного газа в Словакии – договорилась о покупке для страны СПГ через Литву и Польшу.

Дочерняя компания польской Orlen - PGNiG Supply&Trading - обеспечит в 2025 году примерно 30% потребностей ZSE в природном газе, сообщили партнеры.

СПГ, преимущественно из США, будет поступать на приемный терминал в Клайпеде, а затем прокачиваться в Словакию через Польшу.

По данным статистического справочника Energy Institute, в 2023 году потребление природного газа в Словакии составило 4,2 млрд куб. м.

Словакия США Литва Польша СПГ ZSE PGNiG Supply&Trading
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