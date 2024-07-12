Словакия договорилась о покупке СПГ из США через Литву и Польшу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Компания ZSE (работает на рынке через дочерние ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika) - второй по величине поставщик природного газа в Словакии – договорилась о покупке для страны СПГ через Литву и Польшу.

Дочерняя компания польской Orlen - PGNiG Supply&Trading - обеспечит в 2025 году примерно 30% потребностей ZSE в природном газе, сообщили партнеры.

СПГ, преимущественно из США, будет поступать на приемный терминал в Клайпеде, а затем прокачиваться в Словакию через Польшу.

По данным статистического справочника Energy Institute, в 2023 году потребление природного газа в Словакии составило 4,2 млрд куб. м.