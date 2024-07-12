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Число закрывшихся компаний в Финляндии в I квартале выросло на 20,5% г/г

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Количество компаний в Финляндии, прекративших работу, выросло в первом квартале на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 12,691 тыс., по данным статистического центра страны.

В частности, в сфере здравоохранения и социальных услуг число закрывшихся фирм увеличилось на 57,6%.

Количество прекративших работу компаний возросло почти во всех отраслях, отмечает портал Yle. Исключениями стали финансовая и страховая отрасль, а также сфера водоснабжения и очистки воды, обработки отходов.

При этом в январе-марте в стране открылось 12,852 тыс. новых предприятий, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Также статуправление сообщило, что в июне заявления о банкротстве подали 252 фирмы, что на 13% выше прошлогоднего уровня. В них работало более 1 тыс. человек.

Почти половина этих компаний относилась к сфере услуг. Также обанкротились 27 промышленных, 47 торговых и 53 строительные фирмы.

Больше всего заявлений о банкротстве было подано в Хельсинки - 54 компании.

Финляндия
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