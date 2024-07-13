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Северная Корея даст стратегический ответ на планы НАТО в Азии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - КНДР будет принимать решительные меры, чтобы не допустить реализации планов США по расширению НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), предупредил МИД Северной Кореи, назвав эти планы новой угрозой глобальному миру.

В заявлении ведомства, распространенном центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), говорится, что "саммит НАТО в Вашингтоне, называя угрозой справедливый и закономерный суверенитет независимых государств, включая КНДР, обнаружил свой гнусный замысел дальнейшего углубления сговора между НАТО и его союзниками в АТР".

"МИД КНДР решительно осуждает и отвергает итоговую декларацию саммита блока в Вашингтоне, которая является незаконным документом, нарушающим права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что "происки США по расширению военного блока являются самым злокачественным источником, серьезно угрожающим миру в регионе, крайне обостряющим обстановку в области международной безопасности и вызывающим мировую гонку вооружений".

Сложившаяся ситуация "требует новых сил и методов ответа для срыва попыток США по расширению военного блока", отмечается в документе.

"КНДР ни в коем случае не будет обходить молчанием и допускать возникновение этой серьезной угрозы, а будет решительно сдерживать опасность агрессии и войны, защищать мир и безопасность в регионе и на планете, давая более мощный стратегический ответ", - предупредил МИД.

КНДР НАТО США
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