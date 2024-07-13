В Нигерии 22 ученика погибли под обвалившимся зданием школы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Здание школы обрушилось в Нигерии во время занятий. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел 12 июля.

Изначально под обломками оказались 154 школьника. Впоследствии власти сообщили, что погибли 22 ученика.

Двухэтажное строение рухнуло вскоре после того, как дети пришли на занятия.

Власти штата заявляют, что причиной обрушения стала неустойчивая структура самого строения и то, что оно расположено недалеко от берега реки.

The Guardian напоминает, что такие ЧП нередки для Нигерии - самой населенной страны Африки. За последние два года произошло более 12 подобных обрушений.