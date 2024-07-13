Минобороны Белоруссии заявило о немедленном отводе войск усиления от границы с Украиной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после совещания с участием президента страны Александра Лукашенко заявил о немедленном выводе войск усиления южного направления с границы с Украиной.

"По итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - сказал Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По словам министра, напряжение на южном операционном направлении спадает.

"Останутся незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки на южной границе", - пояснил глава Минобороны.