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Латвия запрещает въезд зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Латвия со вторника, 16 июля, запрещает въезд зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям, сообщила в понедельник Служба государственных доходов Латвии.

"С 00:01 16 июля лицам с зарегистрированными в Республике Беларусь транспортными средствами - легковыми автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз через пункты пропуска Латвия-Беларусь и Латвия-Россия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем уточняется, что эта мера призвана "снизить риски обхода санкций".

"Лицу с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, придется вернуться с пункта пропуска через границу в страну, из которой он планировал въехать в Латвию. В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа, в том числе возвращаться в Беларусь или Россию, будет приниматься решение о конфискации транспортного средства в соответствии с нормативными актами таможенной сферы", - сообщили в Службе госдоходов.

Там добавили, что "будет разрешено вернуться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, если они не задекларированы как товары и используются только как транспортное средство".

"Указанный запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для передвижения дипломатических и консульских представительств, включая делегации", - говорится в сообщении.

Латвия Белоруссия
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