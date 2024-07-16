Розничные продажи в США в июне не изменились, ожидалось снижение на 0,3%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце выросли на 0,4%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,8%.

Реализация автомобилей уменьшилась на 2,3%, бензина - на 3%. Продажи в магазинах спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби уменьшились на 0,1%.

В то же время реализация строительных материалов и садового оборудования выросла на 1,4%, товаров для здоровья - на 0,9%, одежды - на 0,6%, мебели - на 0,6%, электроники и бытовой техники - на 0,4%.

Продажи продуктовых магазинов повысились на 0,1%.

Общий объем розничных продаж в США в июне увеличился на 2,3% относительно того же месяца 2023 года. В мае, по уточненным данным, рост составил 2,6%, а не 2,3%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.