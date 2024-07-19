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Цена карбоната лития в Китае упала до минимума за три года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цена карбоната лития в Китае в июле опустилась до 85 тыс. юаней за тонну из-за переизбытка сырья для производства аккумуляторов для электромобилей, сообщает Trading Economics.

Это минимальный уровень более чем за три года.

Производители лития продолжают наращивать мощности, что усиливает ожидания избыточного предложения на фоне перенасыщения рынка из-за государственного субсидирования всей цепочки поставок. Так, власти Чили объявили о намерении удвоить добычу в течение следующего десятилетия.

Между тем Евросоюз и США установили повышенные пошлины на импортируемые из Китая электромобили, что усилило давление на литиевый рынок, отмечают эксперты. Импорт электрокаров из КНР в июне упал на 15% относительно предыдущего месяца.

Китай
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