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Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказал в том числе масштабный технический сбой в программном обеспечении Microsoft Corp.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился за день на 0,8% до 510,03 пункта. Он снизился по итогам пятой сессии подряд, что стало самым длительным подобным периодом с октября 2023 года, отмечает Trading Economics.

За неделю индикатор потерял 2,7%.

Значение британского индекса FTSE 100 в пятницу уменьшилось на 0,6%, германского DAX - на 1%, французского CAC 40 - на 0,7%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,9% и 0,5% соответственно.

Значительная проблема на стороне Microsoft привела к перебоям в работе различных структур во многих странах. В частности, приостановили полеты крупнейшие американские авиакомпании. Ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и Германии, сообщили о задержках авиарейсов. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании. О проблемах в работе также сообщила Лондонская фондовая биржа (LSE).

Представители Microsoft заявили, что проблема уже устранена, и компания предпринимает "действия для уменьшения последствий" сбоя.

Розничные продажи в Великобритании в июне снизились на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу статуправление. Аналитики в среднем ожидали сокращения всего на 0,4%, по данным Trading Economics.

Дефицит британского бюджета в июне составил 14,5 млрд фунтов стерлингов ($18,75 млрд). Показатель сократился на 3,2 млрд фунтов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но оказался выше среднего прогноза экономистов, составлявшего 11,6 млрд фунтов.

Член совета управляющих Европейского центрального банка Гедиминас Шимкус заявил, что согласен с мнением инвесторов, которые рассчитывают еще на два снижения процентных ставок в этом году. Первое может произойти уже на следующем заседании в сентябре.

По его словам, тенденция к дезинфляции очевидна. При этом он предупредил, что цены на услуги по-прежнему быстро растут.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли снизились, включая Infineon Technologies - на 4%, ASML - на 1,1%.

Существенно подешевели бумаги химических компаний BASF и Bayer - на 2,5% и 2,6% соответственно, а также автопроизводителей: Porsche - на 2,5%, Volkswagen - на 2,7%, Renault - на 2,1%, Stellantis - на 2,3%, Daimler Truck и Bayerische Motoren Werke AG - на 2%, Mercedes-Benz - на 1,4%.

Цена акций германского поставщика лабораторного оборудования Sartorius рухнула на 15,2% после того, как он ухудшил годовой прогноз.

Котировки акций финского производителя шин Nokian Renkaat снизились на 2,4% после публикации квартальной отчетности.

Бумаги итальянской энергетической компании Eni подешевели на 1,5% после того, как аналитики Stifel ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать".

Также ушли вниз акции ведущих европейских нефтегазовых компаний BP Plc - на 0,4%, TotalEnergies - на 1,7%, Equinor - на 0,9%, Shell - на 1,5%.

Stoxx Europe 600
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