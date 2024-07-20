Президент Никарагуа осудил введенные против РФ санкции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным осудил введенные против России санкции.

"Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир", - сказал Ортега на встрече в субботу.

"Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", - добавил президент Никарагуа.

Володин посещает Никарагуа по поручению главы российского государства до участия в торжествах по случаю 45-летия Сандинистской революции.с