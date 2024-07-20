Поиск

Президент Никарагуа осудил введенные против РФ санкции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным осудил введенные против России санкции.

"Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир", - сказал Ортега на встрече в субботу.

"Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", - добавил президент Никарагуа.

Володин посещает Никарагуа по поручению главы российского государства до участия в торжествах по случаю 45-летия Сандинистской революции.с

Никарагуа Даниэль Ортега Россия Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минске подтвердили вынесение смертного приговора гражданину ФРГ

США рассекретили данные о своем стратегическом ядерном оружии

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });