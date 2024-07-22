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Геологические службы БРИКС составят списки критически важных для промышленности минералов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Геологические службы стран БРИКС на первой официальной встрече договорились подготовить списки критически важных для их промышленности минералов, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров.

"Китай и Россия имеют собственные утвержденные перечни критических минералов, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут востребованы нашей промышленностью. Соответственно, мы также обозначили коллегам (из других стран БРИКС - ИФ) необходимость формирования перечня стратегических и критических видов полезных ископаемых, которые будут востребованы экономикой их стран в среднесрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, такие перечни стратегических и критических видов полезных ископаемых будут отличаться по странам, прежде всего из-за геологических предпосылок. Списки помогут определиться с основными векторами взаимодействия геологических служб стран БРИКС в части обмена опытом и отработки технологий.

"Мы больше будем взаимодействовать с точки зрения поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, потому что месторождения критических минералов, как правило, геологически очень сложны, и их не так просто найти. И здесь мы как раз будем смотреть опыт коллег, и в том числе использовать их месторождения как эталоны для отработки собственных методик поисков. (...) И вторая часть - это, конечно, именно кадры, компетенции, технологии в части добычи и переработки", - добавил/ глава Роснедр.

Вместе с тем он подчеркнул, что каждая перенятая технология тем не менее будет нуждаться в адаптации. "Опять-таки в мире нет двух одинаковых месторождений. Нельзя взять одну технологию и масштабировать ее на другое месторождение. В этом плане БРИКС - это больше коммуникативная площадка для обмена опытом и отработки методик", - сказал Петров.

Евгений Петров БРИКС Китай Роснедра
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