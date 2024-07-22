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Экономические санкции ЕС в отношении РФ продлены на полгода

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что продлил в понедельник экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года.

В сообщении совета напоминается, что "эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", и в настоящее время они "состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши".

В нем отмечается, что санкции ЕС охватывают запрет на импорт или транспортировку морем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещательной деятельности в Европейском союзе ряда СМИ. Кроме того, приняты меры, противодействующие обходу санкций.

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