Макрон объявил о готовности страны к летним Олимпийским играм

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник посетил олимпийскую деревню под Парижем и заявил, что к открывающейся в пятницу летней Олимпиаде все готово.

"Мы готовы, и мы будем в готовности в течение всех игр", - заверил Макрон, открывая комиссариат полиции и казарму пожарных-спасателей олимпийской деревни в северном пригороде французской столицы Сен-Дени.

Отмечая мужество полицейских и пожарных, президент сказал, что благодаря им можно "коллективно гордиться страной".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.