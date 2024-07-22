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Макрон объявил о готовности страны к летним Олимпийским играм

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник посетил олимпийскую деревню под Парижем и заявил, что к открывающейся в пятницу летней Олимпиаде все готово.

"Мы готовы, и мы будем в готовности в течение всех игр", - заверил Макрон, открывая комиссариат полиции и казарму пожарных-спасателей олимпийской деревни в северном пригороде французской столицы Сен-Дени.

Отмечая мужество полицейских и пожарных, президент сказал, что благодаря им можно "коллективно гордиться страной".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Эммануэль Макрон Париж Олимпийские игры Франция
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