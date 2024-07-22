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LG и GM приостановят строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ultium Cells, совместное предприятие американского автомобильного концерна General Motors и южнокорейской LG Energy Solution, приостановило строительства завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в штате Мичиган.

Как пишет издание The Korea Herald, решение вызвано сокращением спроса на электромобили.

"Мы сделали шаг назад, чтобы оценить ситуацию. Компания планирует возобновить строительство завода, когда получит более четкое понимание рыночных условий и дальнейшего спроса", - сказал представитель компании.

Строительство завода в Мичигане стоимостью $2,7 млрд было начато в 2022 году и должно было завершиться в конце этого года. Ожидается, что в год он сможет производить порядка 600 тыс. аккумуляторов для электрокаров.

Ultium является оператором еще двух заводов на территории США, в Огайо и Теннесси. Площадка в Теннесси осуществила первую поставку аккумуляторов в апреле, они будут использоваться в новейших моделях GM, включая Chevrolet Equinox и Cadillac Lyriq.

Акции GM в понедельник дорожают на 0,9%, цена бумаг LG Energy опустилась на 4,9%.

LG GM Ultium Cells США
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