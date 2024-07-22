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Боррель заявил о невозможности направления миссии ЕС в Рафах без соглашения со сторонами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЕС готов развернуть пограничную миссию Евросоюза EUBAM Рафах для сектора Газа, но не может этого сделать без соглашения со сторонами, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"У нас есть человеческий ресурс, у нас есть люди, готовые туда направиться. Мы располагаем возможностью развернуть на границе наш персонал и контролировать ее пересечение. Именно об этом идет речь - контролировать передвижение людей, и, кстати, многих раненых, которые ожидают, когда их эвакуируют", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

"Но я не могу направлять служащих Европейского союза в эти места, не зная, что они там будут делать и с кем. И кто гарантирует их безопасность на месте", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Для этого, по его словам, надо иметь соглашение с египтянами, палестинцами и израильтянами. Без такого соглашения нельзя никуда двигаться, считает Боррель.

"И что еще ясно: мы должны сделать так, чтобы Палестинская национальная администрация входила в состав этой миссии", - добавил глава дипломатии ЕС.

Миссия EUBAM Рафах была создана в 2005 году, чтобы помогать Палестинской национальной администрации контролировать границу в соответствии с международными нормами. Работа миссии была приостановлена в 2007 году, когда ХАМАС завладел властью в секторе Газа. С тех пор пересечение границы контролирует Египет, но ЕС хотел бы присутствовать на местах.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Евросоюз Жозеп Боррель ХАМАС
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