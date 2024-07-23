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Berkshire сократила долю в китайском автопроизводителе BYD до менее 5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила долю в китайской BYD Co. до менее 5%.

Berkshire за последние дни продала 1,4 млн акций BYD, в результате чего ее доля в компании уменьшилась до 4,94% с 5,06%. Об этом говорится в документах, направленных инвесткомпанией Гонконгской фондовой бирже.

Средняя цена продажи бумаг составила 246,96 гонконгского доллара ($31,64).

Снижение доли Berkshire в BYD до менее 5% означает, что инвесткомпании более не нужно раскрывать информацию о продаже акций компании на рынке, отмечает The Wall Street Journal.

Berkshire приобрела долю в BYD, являющейся крупнейшим китайским производителем автомобилей на новых источниках энергии (NEV), в 2008 году. С августа 2022 года инвесткомпания регулярно сокращала свою долю.

Аналитик Nomura Джоэл Ин полагает, что причинами продажи Berkshire акций BYD являются усиление напряженности в отношениях США и Китая, а также рост конкуренции среди китайских производителей электромобилей.

В мае этого года Баффет заявил, что Berkshire сфокусируется на поиске возможностей для инвестиций в США.

Стоимость акций автопроизводителя по итогам торгов в Гонконге во вторник снизилась на 2,9%. С начала текущего года бумаги BYD подорожали на 11,4%.

Berkshire Berkshire Hathaway BYD
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