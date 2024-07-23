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Сель сошел в Джалал-Абадской области Киргизии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Селевым потоком в Джалал-Абадской области Киргизии смыло 23 автомобиля, затоплена больница, мосты, сообщает во вторник пресс-служба МЧС страны.

Грязевые потоки затопили больницу, торговый центр, пять мостов и внутренние дороги.

На место происшествия прибыла оперативная группа районного отдела чрезвычайных ситуаций Базар-Коргонского района. Информации о пострадавших пока нет. К ликвидации последствий стихии привлечено 77 спасателей и спецтехника.

Киргизия
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