Сель сошел в Джалал-Абадской области Киргизии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Селевым потоком в Джалал-Абадской области Киргизии смыло 23 автомобиля, затоплена больница, мосты, сообщает во вторник пресс-служба МЧС страны.

Грязевые потоки затопили больницу, торговый центр, пять мостов и внутренние дороги.

На место происшествия прибыла оперативная группа районного отдела чрезвычайных ситуаций Базар-Коргонского района. Информации о пострадавших пока нет. К ликвидации последствий стихии привлечено 77 спасателей и спецтехника.