Губернатор Иллинойса готов стать кандидатом в вице-президенты в кампании Харрис

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер дал понять, что готов присоединиться к Камале Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента от Демократической партии, сообщает CNN.

Прицкер сказал корреспонденту телеканала, что ему "придется подумать", если Харрис предложит ему стать кандидатом в вице-президенты, но также отметил, что может "сделать очень многое" и в качестве губернатора Иллинойса.

Как сообщает ABC News, ссылаясь на источники, как один из кандидатов на пост напарника Харрис рассматривается сенатор от Аризоны Марк Келли.

Сам он уклонился от ответов на вопросы телеканала о возможном выдвижении.

"Дело не во мне. - сказал Келли. - Я собираюсь сосредоточиться на том, чтобы сделать все от меня зависящее, чтобы убедиться, что она (Харрис - ИФ) будет избрана, потому что мы не можем допустить повторения того, что мы видели в период с 2016 по 2020 год".