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В Катманду 18 человек погибли при крушении самолета

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines в среду потерпел крушение в международном аэропорту Катманду, 18 из 19 находившихся на борту человек погибли, передает издание Kathmandu Post.

По его данным, самолет разбился во время взлета, он направлялся в город Покхара.

Сотрудник аэропорта Субаш Джа сообщил, что из-под обломков извлекли тела 18 человек. Капитан воздушного судна выжил, его в срочном порядке доставили в больницу.

В районе аэропорта видны густые клубы дыма. На месте происшествия продолжают работать полиция и пожарные.

Катманду Saurya Airlines Непал
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