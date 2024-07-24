По предварительным данным, россияне не пострадали при затоплении в Атлантике рыболовецкого судна

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, россияне, находившиеся на борту затонувшего в Атлантическом океане рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали, сообщили в среду в МИД России.

"По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные СМИ сообщали, что рыболовецкое судно FV Argos Georgia затонуло накануне на юге Атлантического океана примерно в 370 км от побережья Фолклендских островов. По данным CNN, на борту находились 27 человек; погибли шесеро, семь пропали без вести. Часть рыбаков успела покинуть тонущее судно на надувных лодках. Поиски пропавших продолжаются.