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По предварительным данным, россияне не пострадали при затоплении в Атлантике рыболовецкого судна

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, россияне, находившиеся на борту затонувшего в Атлантическом океане рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали, сообщили в среду в МИД России.

"По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные СМИ сообщали, что рыболовецкое судно FV Argos Georgia затонуло накануне на юге Атлантического океана примерно в 370 км от побережья Фолклендских островов. По данным CNN, на борту находились 27 человек; погибли шесеро, семь пропали без вести. Часть рыбаков успела покинуть тонущее судно на надувных лодках. Поиски пропавших продолжаются.

МИД РФ Мария Захарова Атлантический океан Argos Georgia
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