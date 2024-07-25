Землетрясение зафиксировано на северо-западе КНР у границы с РФ и Монголией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в западном пригороде города Алтай в Или-Казахском автономном округе на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:49 мск в четверг, находился примерно в 60 км от границы с Монголией и в 150 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия составила 3,5 баллов по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.