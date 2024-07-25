Поиск

Истребители Канады и США поднимались для перехвата бомбардировщиков ВВС РФ и Китая вблизи Аляски

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Канадские и американские истребители были направлены на перехват четырех бомбардировщиков ВВС России и Китая, которые были обнаружены в воздушном пространстве у побережья Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении говорится, что были обнаружены и отслеживался полет двух российских ТУ-95 и двух китайских H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски.

NORAD отметил, что "бомбардировщики не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве", и что "активность в зоне не рассматривалась как угроза".

Командование заявило, что "продолжит следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать присутствием на присутствие".

NORAD РФ США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июля

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Байден заявил, что до конца президентского срока будет противостоять РФ и укреплять НАТО

Байден заявил, что до конца президентского срока будет противостоять РФ и укреплять НАТО

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

ФРГ планирует с 2028 г. нарастить ежегодные расходы на оборону до 80 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });