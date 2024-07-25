Истребители Канады и США поднимались для перехвата бомбардировщиков ВВС РФ и Китая вблизи Аляски

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Канадские и американские истребители были направлены на перехват четырех бомбардировщиков ВВС России и Китая, которые были обнаружены в воздушном пространстве у побережья Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении говорится, что были обнаружены и отслеживался полет двух российских ТУ-95 и двух китайских H-6, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски.

NORAD отметил, что "бомбардировщики не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве", и что "активность в зоне не рассматривалась как угроза".

Командование заявило, что "продолжит следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать присутствием на присутствие".