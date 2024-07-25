В Венесуэле военные перешли на усиленный режим службы в канун президентских выборов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Венесуэлы приступили к выполнению плана "Республика", предусматривающего усиление мер по обеспечению безопасности в преддверии президентских выборов 28 июля, сообщило венесуэльского телевидения.

По всей территории страны будут размещены более 380 тысяч военных, призванные гарантировать безопасность проведения выборов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что вооруженные силы страны гарантируют избирателям свободное и мирное волеизъявление.

По словам главы Национального избирательного совета Элвиса Аморосо, все общественные учреждения вместе с вооруженными силами будут внимательно следить за избирательным процессом. Он отметил, что все государственные институты функционируют безупречно.

В частности, военные будут нести охрану штаб-квартиры Национального избирательного совета, его региональных отделений, избирательных участков, зданий муниципальных органов власти, а также объектов хранения избирательных бюллетеней.

В президентских выборах участвуют десять кандидатов, в том числе и действующий президент Николас Мадуро.