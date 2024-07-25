В Бельгии задержаны семь человек по подозрению в подготовке теракта

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бельгийская федеральная полиция провела в четверг 14 обысков и задержала семь человек по подозрению в участии в деятельности террористической группы, финансировании терроризма и подготовке теракта, сообщил телеканал RTBF.

Операции прошли в нескольких городах Бельгии, включая Антверпен, Гент, Льеж, Кортрейк.

RTBF напомнил, что со времени теракта в Брюсселе 16 октября 2023 года против шведских футбольных болельщиков в стране сохраняется третий уровень террористической угрозы (серьезная) по четырехбалльной шкале. Этот уровень, по сведениям компетентных органов, не будет снижен до конца лета по ряду причин, включая проведение крупных спортивных мероприятий.

Со ссылкой на свои источники телеканал отмечает, что дату проведения полицейской антитеррористической операции отчасти выбрали из-за предстоящего в пятницу открытия Олимпийских игр в Париже. "Службы безопасности не пожелали допускать никакого риска", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, из тех же источников следует, что нет никаких улик о намерении подозреваемых совершить террористические действия именно против летней Олимпиады. "Их конкретные цели пока не определены", - отмечает федеральная прокуратура, которая при этом заявляет, что не будет предоставлять никакой дополнительной информации, исходя из интересов следствия.

Кроме того, RTBF передает, что одновременно в Европе прошли задержания в других странах по причине "потенциальной исламистской угрозы".