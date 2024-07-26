Американская 3M во II квартале вернулась к прибыли и получила выручку выше ожиданий

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка сократилась на 0,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $1,15 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $6,84 млрд, или $12,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,93 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,68 на акцию.

Квартальная выручка 3M составила $6,26 млрд по сравнению с $6,28 млрд годом ранее, органическое снижение продаж - 0,3% (скорректированный показатель вырос на 1,2%). Эксперты в среднем ожидали выручку в размере $5,9 млрд.

Опубликованные результаты не учитывают показатели компании Solventum, которая была выделена из 3M 1 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу 3M, скорректированная прибыль по итогам всего 2024 года составит $7-7,3 на акцию (ранее ожидалось $6,8-7,3 на акцию), скорректированный органический рост продаж - до 2% (без изменений). Уолл-стрит ожидает первый показатель на уровне $7,2 на акцию.

Акции компании прибавляют в цене 4,9% в ходе предварительных торгов в пятницу.

3M – многопрофильная диверсифицированная международная производственная корпорация, которая выпускает продукты для самых разных рынков. Она производит широкий спектр товаров – от электроники до канцелярских принадлежностей (в том числе Scotch и Post-it). 3M имеет представительства более чем в 70 странах, ее продукция реализуется примерно в 200 государствах. Штат насчитывает около 93 тыс. сотрудников.