Погранслужба Финляндии расследует инцидент с российским судном

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Погранслужба Финляндии начала расследование после инцидента, связанного с предполагаемым нарушением российским судном финских границ, сообщили в пятницу в Минобороны республики.

"Погранслужба расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию по ходу продвижения расследования", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российское судно подозревается в нарушении границы морской зоны Финляндии в Финском заливе.

"Предполагаемое нарушение произошло во второй половине дня 26 июля", - говорится в сообщении.