На церемонии открытия Олимпиады зажгли олимпийский огонь

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Церемония зажжения олимпийского факела состоялась в ночь на субботу на летней Олимпиаде в Париже. Огонь зажгли звезды мирового спорта из Франции - дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жезе Перек.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон объявил летнюю Олимпиаду открытой. В свою очередь, глава МОК Томас Бах на церемонии открытия заявил, что Олимпийские игры проходят "в мире, разрываемом конфликтами". По его мнению, несмотря на это, "Олимпиада дает нам возможность объединить всех спортсменов мира".

Ранее по Сене в рамках церемонии открытия Олимпиады прошли прогулочные суда со спортсменами в форме национальных сборных на борту. Вдоль реки находилось несколько площадок, на которые выступали танцоры и певцы. В частности, выступили Леди Гага, Селин Дион, популярная во Франции певица Ая Накамура.

За церемонией следили десятки глав государств и правительств. Помимо президента Франции Эмманюэля Макрона, на трибунах находятся канцлер ФРГ Олаф Шольц, британский премьер Кир Стармер, король Испании Филипп VI. Церемония открытия Олимпиады началась с видео, на котором известный французский футболист Зинедин Зидан бежит по городу с олимпийским факелом, однако застревает в поезде метро, из-за чего вынужден передать олимпийский огонь трем детям. После этого ребята забегают в парижские катакомбы, где садятся на лодку и выплывают на ней прямиком на Сену.

В столице Франции летние Олимпийские игры проходят в третий раз, они продлятся до 11 августа и в них примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии.