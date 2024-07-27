Азербайджан обратится с жалобой в МОК из-за слов ведущих телеканала France 2

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан подаст жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с заявлениями в адрес страны, прозвучавшими 26 июля во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на французском телеканале France 2.

"Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст, постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня", - сказал вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Накануне на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд ведущие телеканала France-2 заявили в прямом эфире, что Армения исторически является страной, близкой сердцам французов, и прошлый год был годом траура для нее из-за потери Карабаха, который, по выражению комментаторов, перешел в руки азербайджанской армии.