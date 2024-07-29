Поиск

Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с недавно избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в октябре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", - сказал Песков, чьи слова приводит газета "Известия".

Как сообщалось, 30 июля состоится церемония инаугурации Пезешкиана. На нее приглашена российская делегация, которую возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. В посольстве Исламской Республики сообщили изданию, что, помимо участия в церемонии, Володин лично встретится с президентом Пезешкианом и тот подтвердит свое участие в саммите БРИКС, проведение которого запланировано в Казани на октябрь.

Ранее Пезешкиан в своей программной статье, опубликованной в газете Tehran Times, заявлял, что новая администрация Ирана будет прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией - своим стратегическим союзником.

Владимир Путин Вячеслав Володин Дмитрий Песков Масуд Пезешкиан БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС
Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

В Венесуэле стартовали выборы президента

В Венесуэле стартовали выборы президента

На скоростных ж/д линиях Франции завершены ремонтные работы после диверсии

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });