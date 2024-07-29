Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с недавно избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в октябре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", - сказал Песков, чьи слова приводит газета "Известия".

Как сообщалось, 30 июля состоится церемония инаугурации Пезешкиана. На нее приглашена российская делегация, которую возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. В посольстве Исламской Республики сообщили изданию, что, помимо участия в церемонии, Володин лично встретится с президентом Пезешкианом и тот подтвердит свое участие в саммите БРИКС, проведение которого запланировано в Казани на октябрь.

Ранее Пезешкиан в своей программной статье, опубликованной в газете Tehran Times, заявлял, что новая администрация Ирана будет прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией - своим стратегическим союзником.