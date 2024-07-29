Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

Рекордный подъем показали 3M и Newell

Фото: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, квартальные отчеты и другие новости эмитентов.

Расходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Акции 3M Co., выпускающей более 60 тыс. наименований различных товаров, подорожали на рекордные за всю историю 23% по итогам торгов в пятницу, до максимальных за два года $127,16 за штуку. Компания во втором квартале вернулась к чистой прибыли, получила выручку выше ожиданий и улучшила годовой прогноз.

Бумаги Newell Brands подскочили в цене на 40,5%, также максимально за всю историю. Производитель ручек Parker и других потребительских товаров зафиксировал рост чистой прибыли почти в три раза в минувшем квартале и повысил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Котировки акций Coursera Inc. взлетели на 44,7%. Провайдер онлайн-образования во втором квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, в том числе благодаря продуктам на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Colgate-Palmolive Co. в апреле-июне увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Капитализация производителя потребительских товаров выросла на 3%.

Фармацевтическая Bristol Myers Squibb нарастила рыночную стоимость на 11,4% благодаря превзошедшему ожидания росту квартальной выручки и улучшению годовых прогнозов.

Капитализация биотехнологической Biogen Inc. упала на 7,2%. Европейский регулятор рекомендовал не допускать к продаже ее препарат от болезни Альцгеймера Leqembi, одобренный в прошлом году в США.

Акции DexCom Inc. рухнули в цене на 40,7%. Инвесторов разочаровали квартальная выручка и годовой прогноз производителя медицинского оборудования.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,64% и составил 40589,34 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,11% - до 5459,1 пункта.

Nasdaq Composite набрал 1,03% и достиг 17357,88 пункта.

По итогам недели Dow прибавил 0,8%, впервые с мая завершив в плюсе четвертую неделю подряд.

S&P 500 за неделю потерял 0,8%, Nasdaq - 2,1%. Оба индекса снижаются две недели подряд впервые с апреля.