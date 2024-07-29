Минобороны Азербайджана заявило о перехвате армянского беспилотника

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки квадрокоптера вооруженных сил Армении осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанских военных на границе.

"28 июля примерно в 17:40 (16:40 по Москве - ИФ), квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над позициями Азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - говорится в сообщении.