Поиск

Минобороны Азербайджана заявило о перехвате армянского беспилотника

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки квадрокоптера вооруженных сил Армении осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанских военных на границе.

"28 июля примерно в 17:40 (16:40 по Москве - ИФ), квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над позициями Азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана Армения Лачинский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

ВВС и артиллерия Израиля нанесли удары по ливанским городам

Глава МИД Израиля ответил на предупреждение Эрдогана о возможной интервенции

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС
Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });