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Дочь Ким Чен Ына начали готовить как возможную преемницу отца

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чжу Э - начали готовить в качестве возможной преемницы отца, сообщило в понедельник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на разведку страны.

Национальная разведслужба, отмечает агентство, пришла к выводу, что на Ким Чжу Э, родившуюся, как считается, в конце 2012 - начале 2013 г., пал выбор как на будущего лидера КНДР. Такой вывод был сделан на основе анализа частоты ее появлений на публике и того, как ее именуют.

Так, по данным разведслужбы, 60% общественной деятельности Ким Чжу Э связано с сопровождением ее отца на мероприятиях военного и экономического характера. При этом дочь северокорейского лидера именуют словом, которое переводится как проводник, освещающий путь в революционной борьбе, и используется в отношении лидеров либо их преемников, пишет Ренхап.

В спецслужбах не исключают, однако, что окончательное решение по преемнику еще не принято и что им может стать кто-то другой из детей Ким Чен Ына.

По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу, помимо Ким Чжу Э, есть еще сын 2010 года рождения и дочь 2017 года рождения.

КНДР Ким Чен Ын Ким Чжу Э
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