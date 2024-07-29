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Иран задержал танкер с контрабандной нефтью в Персидском заливе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали танкер с контрабандной нефтью в Персидском заливе, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"Судно находилось на севере Персидского залива недалеко от нефтяного месторождения Араш и загружало контрабандное топливо с иранских барж, когда его задержали по приказу судебных властей", - говорится в заявлении КСИР.

Отмечается, что операция прошла еще в пятницу, но о ее результатах сообщили лишь в понедельник. Задержанное судно Pearl G шло под флагом Того. Владелец танкера – гражданин Ирака, проживающий в ОАЭ.

По предварительным оценкам, судно перевозило как минимум 700 тыс. литров контрабандной нефти. В настоящий момент идет расследование инцидента, сам танкер и девять членов команды индийского происхождения были направлены в иранский порт.

На прошлой неделе ближневосточные СМИ сообщали о задержании другого тоголезского танкера в Персидском заливе, который также перевозил контрабандное топливо, но в объеме 1,5 млн литров.

Иран КСИР
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