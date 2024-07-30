В Иране во вторник состоится инаугурация президента Пезешкиана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник принесет присягу в парламенте страны.

На церемонии будут присутствовать представители ряда стран, в том числе Кубы, Колумбии, Мальты, Эквадора и многих других. Делегацию РФ возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всего на мероприятии будут присутствовать более 70 иностранных делегаций.

Ожидается, что трансляция мероприятия, на котором Пезешкиан пообещает защищать конституцию и добросовестно исполнять свои обязанности, будет проходить в прямом эфире, его будут освещать более 600 журналистов, фотографов и видеооператоров иранских и иностранных СМИ.

В воскресенье руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи официально утвердил Пезешкиана в должности нового президента. На этой церемонии избранный президент выступил с речью, в которой заявил, что будет выполнять распоряжения Хаменеи, а также призвал к решению политических разногласий в стране.

После того, как 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, в стране в два тура прошли досрочные президентские выборы. Во втором туре 28 июня Пезешкиан одержал победу над членом Совета по определению политической целесообразности Саидом Джалили.

Пезешкиан родился 29 сентября 1954 года в иранском городе Мехабад. В 1973 году пошел на армейскую службу, после которой поступил в медицинскую школу. В 1980-1988 годах во время ирано-иракской войны он часто бывал на передовой как в качестве бойца, так и врача.

После окончания войны Пезешкиан начал преподавать в Тебризском университете медицинских наук, где стал специализироваться в хирургии. В 1993 году получил специальность по кардиохирургии в Университете медицинских наук Ирана, а в 1994 году стал главой Тебризского университета медицинских наук. Эту должность он занимал до 1999 года.

В 1990-х годах Пезешкиан начал политическую карьеру. В разные годы занимал посты замминистра и министра здравоохранения. Также в течение многих лет является членом иранского парламента - Исламского консультативного совета, в котором четыре года был заместителем председателя.

Пезешкиан трижды пытался стать президентом Ирана. В 2013 году он зарегистрировался на выборах, однако позже отозвал свою кандидатуру. В 2021 году его кандидатуру отверг Совет стражей конституции. В 2024 году ему наконец удалось принять участие в выборах и одержать победу.

Он стал единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан заявлял, что выступает за возобновление ядерной сделки, утверждая, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстроить отношения Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях об обстоятельствах гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.