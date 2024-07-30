Meta выплатит $1,4 млрд Техасу из-за незаконного сбора биометрических данных

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) согласилась выплатить $1,4 млрд властям Техаса для урегулирования претензий в сборе биометрических данных миллионов граждан без надлежащего разрешения, пишет Financial Times.

По словам генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, это крупнейшая выплата в рамках мировых соглашений по искам отдельных штатов за всю историю США.

В иске от февраля 2022 года Пэкстон утверждал, что система распознавания лиц принадлежащей Meta соцсети Facebook собирала биометрические данные из опубликованных на платформе фотографий и видео без "информированного согласия" пользователей. Эта система уже свернута.

Meta заявила, что довольна достижением мирового соглашения и с нетерпением ждет возможности рассмотреть варианты "углубления бизнес-инвестиций в Техас, включая потенциальное строительство центров обработки данных".

Акции компании почти не меняются в стоимости на торгах во вторник.