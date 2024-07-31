Французский премьер сообщил о 68 предотвращенных кибератаках с начала Олимпиады

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала парижских Олимпийских игр против них было предпринято почти семь десятков кибератак, в том числе две были направлены непосредственно на объекты Олимпиады: спортивный комплекс Берси и парк Ла-Виллет.

"Все эти кибератаки, все шестьдесят восемь, включая две кибератаки, нацеленные на олимпийские объекты, были вовремя обнаружены и предотвращены", - заявил в среду Атталь, чьи слова приводит Le Figaro.

Премьер объявил эту информацию для членов кабмина.