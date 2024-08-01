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План добычи нефти стран ОПЕК+ в августе снижается на 30 тыс. б/с - до 35,5 млн б/с

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе должны снизить добычу нефти к июлю на 31 тыс. б/с, следует из расчетов "Интерфакса" на основе озвученных квот стран ОПЕК+, с учетом добровольных сокращений "восьмерки", а также компенсаций ранее недосокращенных объемов.

Кроме официальных квот альянса, действуют добровольные дополнительные сокращения восьми стран ОПЕК+ - сокращение на 1,65 млн б/с к квотам, объявленное в апреле 2023 года, действует до конца 2025 года. Сокращение на 2,2 млн б/с, объявленное в ноябре прошлого года, действует до октября 2024 года и затем оно постепенно, на ежемесячной основе сворачивается в течение года.

Три страны - Ирак, Казахстан и Россия - в первом полугодии 2024 года превысили заявленные объемы добычи и должны их постепенно компенсировать. Так, Казахстан и Ирак должны были начать компенсацию уже с июля. План России по добыче в августе - 8,98 млн б/с, что совпадает с уровнем июля. В июне Россия превышала заявленные объемы, но в июле обещала выйти на полный уровень соответствия договоренностям.

Так, с учетом заявленных планов страны ОПЕК+ должны были в июне добывать 35,61 млн б/с, в июле - 35,52 млн б/с, в августе - 35,49 млн б/с.

Данные по добыче в июле еще не озвучены. По расчетам "Интерфакса", в июне ОПЕК+ добывал на 110 тыс. б/с ниже заявленного уровня - 35,5 млн б/с.

Казахстан ОПЕК ОПЕК+
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